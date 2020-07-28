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Başkan Akın Vali Karadeniz’e Turgutluspor forması hediye etti

MANİSA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 3.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 3. Lig’den 2. Lig’e yükselen Turgutluspor’un formasını hediye etti.
Ziyarette Turgutlu Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akın, hayırlı olsun dileklerini de ileterek Vali Karadeniz’e adının yazılı olduğu Turgutluspor forması takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz, Başkan Akın’a teşekkür ederek, TFF 3. Lig 2.Grup Play-off finalinde Karşıyaka’yı penaltılarla geçen ve şampiyon olarak 2. Lig’e çıkan Turgutluspor’a başarılar diledi.

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