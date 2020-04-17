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Başkan Akkaya’dan sağlıkçılara teşekkür ziyareti

KONYA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, pandemi olan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle gece gündüz demeden insanların sağlığı için fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür etmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Akşehir Devlet Hastanesine gitti.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, pandemi olan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle gece gündüz demeden insanların sağlığı için fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür etmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Akşehir Devlet Hastanesine gitti. Burada Başhekim Bülent Erdem ve hastanenin diğer yöneticilerinden ilçe genelindeki durum hakkında bilgi alan Başkan Akkaya, “Elhamdülillah Türkiye’de çok kıymetli ve kaliteli bir sağlık ordusuna sahibiz. Bu sağlık ordumuzun Akşehir’deki temsilcileri de canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Bugünkü ziyaretimizin sebebi onların bu çalışmalarının farkında olduğumuzu hissettirip, kolaylıklar dilemektir. Biliyorum ki çoğu evlerine gitmiyor, kendilerine hastalık bulaşma riskine rağmen, burada güzel bir şekilde gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Allah öncelikle onların sağlıklı olmasını nasip ederek kendilerine kolaylık versin. Ülkemizin güvenliği noktasında nasıl askerimiz kendine düşeni yapıyor, bizim her zaman göğsümüzü kabartıyorsa; sağlık ordumuzda bu olağanüstü süreçte gerçekten bir kere daha kendini ispat etti. Akşehir halkı adına tüm sağlık personelimize şükranlarımızı iletiyorum” dedi.
Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem de yapılan ziyaret için Başkan Akkaya’ya teşekkür ederek, “Belediyemizle bugüne kadar hep iyi bir diyaloğumuz var. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa Akşehir Belediyesi’nin desteğini gördük. Başkanımız sağ olsun her zaman sağlıkçıların yanındadır. Bugünkü ziyaretiyle de sadece iyi günde değil, kötü günde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösterdi. Akşehir’deki tüm sağlık personelimiz verilen her görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Moralimiz iyi ve böylesine desteklerle daha da iyi oluyor” diye konuştu.

"Sağlık Bakanımız çok güzel takım kaptanlığı yapıyor"
Başkan Akkaya daha sonra Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçerek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Sait Yalçın’la görüştü. Korona virüs nedeniyle sağlıkçıların fedakarca çalışmaları için İlçe Sağlık Müdürü Yalçın’a teşekkürlerini ileten Başkan Akkaya, “Bu süreçte özellikle hemşehrimiz sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca Beyi unutmamak lazım. Sürecin en güzel şekilde yönetilmesinde, yürütülmesinde sağlık ordumuza çok güzel bir takım kaptanlığı yapıyor. Şeffaf bir şekilde çalışmaları yürüterek, kamuoyunda bu çalışmaları açıklayarak fevkalade kaliteli ve güzel bir süreç yürütüyor. Özellikle Bilim Kurulu ile olan çalışmaları takdire şayan. Ben Sayın Bakanımıza da buradan Akşehir Halkı adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Sait Yalçın da Başkan Akkaya’ya teşekkür ederek, “Sağlık çalışanları olarak bu Korona Virüs nedeniyle eskiye oranla daha fazla çalışmaya başladık. Bütün sağlık camiamız canla başla yerine göre de ciddi fedakarlıklar göstererek çalışmaktalar. Bu konuda büyük desteği de Akşehir Belediyesinden ve Akşehirlilerden görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ziyaretleri kapsamında son olarak Akşehir Park Hayat Hastanesini ziyaret etti. Burada Hastane Başhekimi Mehmet Serkan Demirdağ ve doktorlarla görüşen Başkan Akkaya bu pandemi döneminde sağlık ordusunun özel ve devlet hastaneleri olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Başkan Akkaya, “Akşehir halkı adına bu çalışmaları gözleyip, onları tebrik edip çalışmalarında başarılar dileyelim diye ziyaret ediyoruz. Hakikatten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin böyle güzel bir sağlık ordusuna sahip olmasından dolayı ben şanslı görüyorum. Cumhurbaşkanımızın her vesile ile söylediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’" dedi.
Hastanenin Başhekimi Mehmet Serkan Demirdağ’da Başkan Akkaya’ya ziyareti için teşekkür ederek, “Her zaman desteğinizi arkamızda hissediyoruz ve bunlar gerçekten bizleri motive ediyor. Bu dönem motivasyona ihtiyacımız olduğu bir dönem. Biz özel bir hastane olmamıza rağmen Akşehir Devlet Hastanesi ile birlikte bu yükün altına elimizi koyduk ve tedavi konusunda Akşehir ile bölge halkına sonuna kadar hizmet edeceğimizi gösterdik. Bu süreci de bu şekilde de işletmeyi düşünüyoruz. İnşallah gelen hastalarımıza şifa kaynağı oluruz. Devlet Hastanesi ile birlikte bu bölgenin yükünü kaldırmış oluruz” diye konuştu.

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