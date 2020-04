Başkan Akkaya’dan sağlıkçılara teşekkür ziyareti

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, pandemi olan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle gece gündüz demeden insanların sağlığı için fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür etmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Akşehir Devlet Hastanesine gitti. Burada Başhekim Bülent Erdem ve hastanenin diğer yöneticilerinden ilçe genelindeki durum hakkında bilgi alan Başkan Akkaya, “Elhamdülillah Türkiye’de çok kıymetli ve kaliteli bir sağlık ordusuna sahibiz. Bu sağlık ordumuzun Akşehir’deki temsilcileri de canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Bugünkü ziyaretimizin sebebi onların bu çalışmalarının farkında olduğumuzu hissettirip, kolaylıklar dilemektir. Biliyorum ki çoğu evlerine gitmiyor, kendilerine hastalık bulaşma riskine rağmen, burada güzel bir şekilde gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Allah öncelikle onların sağlıklı olmasını nasip ederek kendilerine kolaylık versin. Ülkemizin güvenliği noktasında nasıl askerimiz kendine düşeni yapıyor, bizim her zaman göğsümüzü kabartıyorsa; sağlık ordumuzda bu olağanüstü süreçte gerçekten bir kere daha kendini ispat etti. Akşehir halkı adına tüm sağlık personelimize şükranlarımızı iletiyorum” dedi.

Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem de yapılan ziyaret için Başkan Akkaya’ya teşekkür ederek, “Belediyemizle bugüne kadar hep iyi bir diyaloğumuz var. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa Akşehir Belediyesi’nin desteğini gördük. Başkanımız sağ olsun her zaman sağlıkçıların yanındadır. Bugünkü ziyaretiyle de sadece iyi günde değil, kötü günde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösterdi. Akşehir’deki tüm sağlık personelimiz verilen her görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Moralimiz iyi ve böylesine desteklerle daha da iyi oluyor” diye konuştu.