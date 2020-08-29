Başkan Akman’dan 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; 30 Ağustos Zafer Bayramının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtuluş mücadelesi döneminde milletimizin istiklal ve istikbali için canından kıymetli bildiği vatanı uğrunda fedakârlık ve cesaret gösterdiğini ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, 7 düvele karşı imkânsızlıklar içinde olsa dahi bir milletin küllerinden doğabileceği Çanakkale Savaşı ile tüm dünyaya ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığın altın halkasını oluşturan dönemin adıdır. Aynı zamanda geçmişten bu yana şartlar ne olursa olsun şanlı ecdadımızın esaret altında yaşamadığının bizlerin de ecdadımızın izinden gideceğimizin göstergesi olmuştur. Bu kutlu zafer bu yönüyle esaret altındaki tüm milletlere örnek teşkil etmiştir. Ülkeyi yok etmeyi hedefleyen güçlere karşı aziz milletimizin imkânsızlıklara rağmen istiklal ve istikbale olan inancıyla, azmi ve kararlılığıyla, yüksek iradesi, vatanperverliği ile büyük bir zafer kazanılmış ve bu zafer bundan sonra ilelebet dâhili ve harici bedbahtlara boyun eğilmeyeceğinin nişanesi olmuştur. Bu iradeyi milletimiz 15 Temmuz’da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Akman, “Ülkemizin muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduğunu, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir. Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar çetin olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Son yıllarda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize muasır medeniyetler seviyesine taşınmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun’’ şeklinde konuştu.

