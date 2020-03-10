Başkan Akman’dan bölgenin en büyük ‘millet bahçesi’ müjdesi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 717 bin 212 metrekare alan üzerine kurulacak ve bölgenin en büyük ‘Tuşba Millet Bahçesi’ olan projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığının müjdesini verdi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte ‘millet bahçesi’nin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan hükümetin ilk ‘100 Günlük İcraat Programı’ çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sundukları ‘Tuşba Millet Bahçesi’ projesinin onaylandığının müjdesini verdi. Şemsibey, İskele ve Bardakçı mahallelerinin sınırlarında yer alan projenin yakın bir tarihte startının verileceğini söyleyen Başkan Akman, yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükseltecek olan projenin yaklaşık 717 bin 212 metrekarelik bir alanı kapsadığını söyleyerek, “Tuşba Millet Bahçesi projesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapacağımız protokol çerçevesinde TOKİ Başkanlığı tarafından ve belediyemiz koordinasyonunda yürütülecek” dedi

Halkın hizmetine sunulan 15 Temmuz Şehitler Parkı ve onun devamı niteliğinde olan İskele Sahil Bandı 2. Etap projesinden sonra gerçekleştirilecek Tuşba Millet Bahçesi projesi de tamamlandığında Tuşba’ya dolayısıyla Van’a büyük bir değer katacağını vurgulayan Başkan Akman, Tuşba Millet Bahçesi projesi ile birlikte geçmişte yıllarca hafriyatın döküldüğü ve adeta bir çöplük alanını andıran İskele ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) arasının yeşil bir koridora dönüştürülmüş olacağını dile getirdi.

Projenin tamamlanmasıyla Feribot İskelesi’nden Van YYÜ ve devamından Halkalı Mahallesi’ne kadar olan yaklaşık 68 kilometrelik sahil yolu ulaşımının da kolaylaşacağını dile getiren Belediye Başkanı Salih Akman, “Yapılacak olan Tuşba Millet Bahçesi projesinde; millet kıraathanesi, ibadethane, kütüphane, sergi alanları, el sanatları merkezi, çay bahçesi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, her yaş ve yetenekte bireyler için spor alanları, meydanlar, deprem toplanma alanı, doğal göl, çeşmeler, gösteri alanları, açık oto park, açık havuzlar ile seyir iskeleleri olacağı büyük piknik ve dinleme alanını kapsamaktadır” diye konuştu.

Projenin aynı zamanda bölgede kurulacak olan millet bahçeleri içerisinde alan olarak en büyük olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Projenin bir an önce hayata geçirilmesi için başta onay makamı olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve tüm bakanlık çalışanlarına, TOKİ Başkanlığına, Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’e, Van YYÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, MTA Bölge Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne, AFAD ve Türk Kızılay Derneği başkanlıklarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

