YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Akman’dan şehit ailelerine ziyaret

Başkan Akman’dan şehit ailelerine ziyaret

VAN HABERLERİ  | 18.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan ailelerini evlerinde ziyaret etti.Başkan Akman ve beraberinde bulunan birim müdürleri, Tunceli’de şehit olan Yılmaz Ergin, Van’da şehit olan Ferhat Aslan ve Şırnak’ta şehit olan Abdulhalit Aras’ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Başkan Akman ve beraberinde bulunan birim müdürleri, Tunceli’de şehit olan Yılmaz Ergin, Van’da şehit olan Ferhat Aslan ve Şırnak’ta şehit olan Abdulhalit Aras’ın ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını; belediye kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Akman, şehit ailelerini kendilerine bırakılan kutsal emanetler olarak gördüklerini dile getirdi. Başkan Akman, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını seve seve veren şehitlerimizin bu fedakarlıklarını unutmak mümkün değildir” dedi.
“Biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye’yiz” diyen Başkan Akman; vatan, bayrak ve kutsal değerlere hep birlikte sahip çıkacaklarını dile getirerek, “Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin değerli ailelerini, bizlere bırakılan birer kutsal emanet olarak görmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Şehit ailelerini düzenli olarak ziyaret eden ve onları hiç yalnız bırakmayan Başkan Akman, şehit ailelerinin isteklerini imkanlar dahilinde yerine getirmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Başkan Akman, “Şehit Yılmaz Ergin, Ferhat Arslan ve Abdulhalit Aras’ın ailelerini ziyaret ederek; onlara sabır ve metanet diledik. Ailelerimizin yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Şehit ailelerimizin gönlümüzdeki yerleri gerçekten çok farklı ve özeldir, hem belediyemizin kapıları hem de gönül dünyamızın kapıları şehit ailelerine sonuna kadar açıktır. İstedikleri zaman bizimle görüşebilir ve sıkıntılarını iletebilirler. Bizler, ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz” diye konuştu.
Şehit aileleri ise her zaman yanlarında gördükleri Başkan Akman’a bu duyarlılığı ve ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Van Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:06
Öğle
12:20
İkindi
15:43
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Van Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TÜBİTAK "51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması" ödül töreni

TÜBİTAK "51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması" ödül töreni

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

Milletvekili Arvas: “2020 Erciş için yatırım yılı olacak”

Milletvekili Arvas: “2020 Erciş için yatırım yılı olacak”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.