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Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü

BİTLİS HABERLERİ  | 08.08.2020 00:33 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan Belediyesi Başkanı Cezail Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü.Merkez üstü Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Doğancı köyünde saat 22.20’de meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşları sokağa döktü.

Bitlis’in Hizan Belediyesi Başkanı Cezail Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü.

Merkez üstü Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Doğancı köyünde saat 22.20’de meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşları sokağa döktü. Hizan Belediye Başkan Cezail Akdaş, deprem sonrası köy muhtarları ile görüşüp son durum bilgisi aldı. Başkan Aktaş, belediyenin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yarım saat önce ilçemizde deprem meydana geldi. Köylerle ilgili muhtarlarımızdan sağlıklı bir bilgi aldık. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok. Ufak çapta kargir evlerde çatlaklıklar mevcut. Merkezde ciddi bir sorun görünmüyor gibi. Köylerimizde Kaymakamlığımız ve yetkililerimizle iletişim sağlayarak bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

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