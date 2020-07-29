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Başkan Alan’dan Kurban Bayramı mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı, Mustafa Alan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Alan mesajında; "Millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren bir Kurban Bayramına daha erişmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı, Mustafa Alan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Alan mesajında; "Millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren bir Kurban Bayramına daha erişmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, toplumsal birlikteliğin sağlandığı, sevinçlerin paylaşıldığı, üzüntülerin ve sıkıntıların geri plana itildiği, kırgınlık ve dargınlıkların unutulması gerektiği, yan yana olmanın öneminin arttığı özel günlerdir. Kurban Bayramını fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, huzur içerisinde yaşamaya özen göstermeli, bayramların güzelliğini, anlamını ve değerini bayram günleriyle sınırlı tutmayıp yaşamımızın her anında ve tüm insani ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Korona virüs salgınıyla mücadelemizde özellikle bayram münasebetiyle dost ve akraba ziyaretlerine bir süreliğine ara vermemiz, belirlenen yerlerde ve kurban kesim yerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız, hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramını kutluyor, Bayramın bütün İslam âlemine hayırlara vesile olmasını, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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