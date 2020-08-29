Başkan Ali Özkan’dan 30 Ağustos mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özkan mesajında,Türk milletinin İstiklal Savaşı ve Büyük Taarruz ruhuna sahip çıkmaya,ilk günkü gibi büyük bir inanç ve cesaretle devam ettiğini belirterek, 30 Ağustos coşkusunu her zaman yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,30 Ağustos Zaferi Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Başkanı Ali Özkan mesajında,19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı ve millî mücadele sürecinin, 30 Ağustos 1922’de büyük zaferle sonuçlandığını belirterek, bu zaferin bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin,tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu söyledi.

Bu milletin zaferleri hiç bitmeyecektir

Başkan Özkan mesajında, şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümünü, milletçe hep birlikte kenetlenerek kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Aziz milletimiz, o dönem genç-yaşlı, kadın-erkek demeden, toplumun tüm kesimleriyle birlik ve beraberlik içinde kazandığı 30 Ağustos zaferi ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere en güzel şekilde cevabını vermiştir. Türk milleti, İstiklal Savaşı ve Büyük Taarruz ruhuna sahip çıkmaya, her zaman olduğu gibi büyük bir inanç ve cesaretle devam etmektedir. Ve bu milletin zaferleri dehiç bitmeyecektir. Buna en yakın örnek de 15 Temmuz tarihinde, milletimizin hainlere karşı ortaya koyduğu güçlü iradedir.Bu duygu ve düşüncelerle,başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 30 Ağustos zaferini bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aynı zamanda vatan uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi; bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

