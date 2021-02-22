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Başkan Ali Var: "AK Parti siyaseti hizmet ve eser siyasetidir"

22.02.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Şeyhler-Karbasan köy yolu için yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.İlçe Başkanı Ali Var, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Şeyhler-Karbasan köy yolu için,” Yol demeye şahit ister.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Şeyhler-Karbasan köy yolu için yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
İlçe Başkanı Ali Var, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Şeyhler-Karbasan köy yolu için,” Yol demeye şahit ister. İnsanlara bu eziyeti kim çektiriyor? Bu yol tarla yolu değil. 2021 Kütahya’sı” şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu belirterek,” Bildiğiniz üzere her iki köyümüzün Hisarcık ilçe bağlantı yolları sırası ile Karbasan- Hisarcık ilçe bağlantı yolumuz 2016 yılında Eti Maden Genel Müdürümüzün katkıları ile Kütahya İl Özel İdaresi tarafından BSK sıcak asfalt ile, Şeyhler-Hisarcık İlçe bağlantı yolumuz 2019 yılında Kütahya İl Özel İdaresi tarafından BSK sıcak asfalt ile kaplanmıştır. Ayrıca Karbasan- Ömerfakı- Düşecek köyleri il bağlantı yolumuz sathi asfalt kaplama ile altyapısı düzgün bir şekilde kullanıma açıktır. Bahsi geçen yol iki köyümüzü birbirine bağlayan 3.derece bir yoldur. Şeyhler köyümüzdeki bir vatandaşımız 15 dakika içinde tamamen BSK sıcak asfalt ile kaplı yoldan Karbasan köyümüze, oradan da il bağlantı yoluna rahat bir şekilde geçebilmektedir. Tüm köylerimizin ilçe bağlantı yollarının tamamlandığında ebetteki 3. Derecedeki yollarımızda yapılacaktır. Bizim siyasi gayemiz tüm vatandaşlarımızın konforunu rahatlığını sağlamaktır. AK Parti siyasetinin hizmet ve eser siyaseti olduğunu hatırlatırım” diye konuştu.

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