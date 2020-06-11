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Başkan Ali Var: "Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılay’ının dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu belirtti.AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte Kızılay İlçe Temsilcisi Mustafa Şen’i ziyaret ederek Türk Kızılay’ının 152.

Başkan Ali Var: "Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü"

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılay’ının dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu belirtti.
AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte Kızılay İlçe Temsilcisi Mustafa Şen’i ziyaret ederek Türk Kızılay’ının 152. Kuruluş yıldönümünü kutlayan İlçe Başkanı Ali Var, ”Kızılay dünyanın dört bir tarafına medeniyetimizin hoşgörüsünü ve yardımseverliğini ulaştıran, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolüdür. Zor zamanlarda fedakarca gayret eden Kızılay gönüllüsü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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