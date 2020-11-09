YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Alim Işık: "Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz"

Başkan Alim Işık: "Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.11.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Başkan Alim Işık: "Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karaman Belediyesi’ne iade-i ziyarette bulundu.
Başkan Işık, Yardımcısı Özden ve Kütahya Belediye Meclis üyeleri, Karaman Belediyesi Meclis Toplantısı’na katıldı. Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyesi Meclis üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Kütahya ve Karaman’ın kadim iller olduğunu belirten Işık, "Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Karamana benzer yanları var Kütahyanın. Kültür ve sanat şehri olması, turizme ve termal sağlık turizmine kaynaklarının iyi olması, bölgede kendini komşularımıza göre birkaç adım öne çıkartacak potansiyele sahip bir iliz. Potansiyelimizi ekonomik katkıya dönüştüremeyen illerimizden birisi Kütahya. Merkezde 253 bin nüfusumuz var. Yaptığımız proje ile şehrimizde okuyan üniversite öğrencilerine yönelik ikametlerini Kütahya’ya aldırmaları durumunda bazı imkanlar ve kolaylıklar sağladık meclisimizin de desteği ile. Böylelikle 11 bin öğrencimiz nüfus kaydını Kütahya’ya aldırdı ve Kütahya tarihi0nde ilk kez merkez nüfusunu 250 binin üzerine çıkarttı. Belediyelerden B7 grubundan B8 gurubuna geçiş yaptık. Bunun somut avantajı kadromuzda 102 kişinin artışını sağladı" diye konuştu.
Işık, "Meclisimizin dağılımı koalisyon yapısında. Kütahya Belediye Meclisi’nde tarihinde ilk kez tek partiye çoğunluk vermedi. Uzlaşma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aldığımız karalarının çoğu oy birliği ile meclisimizden geçiyor" dedi.

Başkan Alim Işık:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı 'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.