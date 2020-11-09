Başkan Alim Işık: "Uzlaşma kültürüyle çalışıyoruz"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karaman Belediyesi’ne iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Işık, Yardımcısı Özden ve Kütahya Belediye Meclis üyeleri, Karaman Belediyesi Meclis Toplantısı’na katıldı. Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Belediyesi Meclis üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya ve Karaman’ın kadim iller olduğunu belirten Işık, "Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Karamana benzer yanları var Kütahyanın. Kültür ve sanat şehri olması, turizme ve termal sağlık turizmine kaynaklarının iyi olması, bölgede kendini komşularımıza göre birkaç adım öne çıkartacak potansiyele sahip bir iliz. Potansiyelimizi ekonomik katkıya dönüştüremeyen illerimizden birisi Kütahya. Merkezde 253 bin nüfusumuz var. Yaptığımız proje ile şehrimizde okuyan üniversite öğrencilerine yönelik ikametlerini Kütahya’ya aldırmaları durumunda bazı imkanlar ve kolaylıklar sağladık meclisimizin de desteği ile. Böylelikle 11 bin öğrencimiz nüfus kaydını Kütahya’ya aldırdı ve Kütahya tarihi0nde ilk kez merkez nüfusunu 250 binin üzerine çıkarttı. Belediyelerden B7 grubundan B8 gurubuna geçiş yaptık. Bunun somut avantajı kadromuzda 102 kişinin artışını sağladı" diye konuştu.

Işık, "Meclisimizin dağılımı koalisyon yapısında. Kütahya Belediye Meclisi’nde tarihinde ilk kez tek partiye çoğunluk vermedi. Uzlaşma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aldığımız karalarının çoğu oy birliği ile meclisimizden geçiyor" dedi.



