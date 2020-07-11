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Başkan Altay: “Bu tarihi ana şahitlik etmekten mutluluk duyuyoruz”

KONYA HABERLERİ  | 11.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı sonrasında yayımladığı mesajında, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından ve bu tarihi ana şahitlik etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay 10.

Başkan Altay: “Bu tarihi ana şahitlik etmekten mutluluk duyuyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı sonrasında yayımladığı mesajında, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından ve bu tarihi ana şahitlik etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Altay, “Bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Danıştay, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanımızın kararı ile de Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Böylece fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul’un fatihi Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabbimize hamd ediyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazmaya devam ediyor. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için çaba sarf eden Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbul’un fatihi kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’i ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

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