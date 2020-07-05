Başkan Altay: "Nasreddin Hoca Anadolu irfanının örnek şahsiyetlerindendir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla yayımladığı mesajında, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğiyle Anadolu irfanının örnek şahsiyetlerinden olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde: “Anadolu insanının kıvrak zekasını, engin hoşgörüsünü, duygusunu ve inceliğini nüktede buluşturan, kültürel mirasımız içinde çok özel bir yere sahip olan Nasreddin Hoca’yı tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programlarının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sözlü edebiyatımızın en önemli değerlerinden biri olan Nasreddin Hocamızın anlatılagelen hikayeleri halkın ihtiyaçlarına verdiği hazır cevaplardan ortaya çıkmıştır. Asırları aşan bir hiciv anlayışına ve söz sanatına sahip olan Hoca’nın verdiği hazır cevaplar insanları güldürürken düşündürmekte ve ders almalarını sağlamaktadır. Bilge kişiliğiyle Anadolu irfanının örnek şahsiyetlerinden olan Nasreddin Hoca’nın çağları aşan mizah anlayışını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak için üzerimize düşen ne varsa yapmalıyız. Bu bakımdan gerçekleştirilecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği de Hoca’nın, Akşehir’in ve Konya’nın tanıtımı açısından önemli bir organizasyondur. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yüzlerce yıldır gönüllerde yaşayan Nasreddin Hocamızı saygıyla ve rahmetle anıyorum.”

