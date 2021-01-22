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Başkan Altay: "Okul koridorlarında cıvıl cıvıl sesleri duymayı özledik"

22.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Başkan Altay: "Okul koridorlarında cıvıl cıvıl sesleri duymayı özledik"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan bütün öğrencileri tebrik etti.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Altay, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan bütün öğrencileri tebrik etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Altay, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bütün öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını belirten Başkan Altay’ın açıklaması şöyle: “Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle okul sıralarından uzak yüz yüze derslerle eğitimlerinize devam edememenizin burukluğunu hep birlikte yaşadık. Geleceğimizin teminatı olan siz yavrularımız pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle de olsa yoğun tempoda geçen bir dönemi geride bıraktınız. Hepinize verimli vakit geçirdiğiniz bir tatil dönemi diliyorum. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemde bol bol kitap okuyarak kişisel gelişiminize katkıda bulunmanızı tavsiye ediyorum. Pandeminin bir an önce bitmesini ve okul koridorlarında çocuklarımızın cıvıl cıvıl seslerini duymayı hepimiz özledik. İnşallah almış olduğumuz tedbirlerle bir an önce salgından kurtulup çocuklarımızla okul sıralarında hasret giderdiğimiz günlere bir önce kavuşuruz. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm değerli öğretmenlerimize ve velilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ederim.”

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