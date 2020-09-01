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Başkan Altay, Şehir Hastanesini ziyaret etti

KONYA HABERLERİ  | 01.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ve çalışanları ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ve çalışanları ziyaret etti. Başkan Altay, Konya’ya Şehir Hastanesini kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ali Eryılmaz ile birlikte hastane çalışanlarıyla da görüşen Başkan Altay, Konya Şehir Hastanesinin teknik ve yapısal özellikleriyle sağlık sektöründe Konya’yı sağlık üssü haline getireceğini ifade etti.
Başkan Altay, “Ziyaretimizde hem hastanemiz hakkında başhekimimizden bilgi aldık hem de hastanede hastalarımızın sağlık durumlarını öğrendik. Şehir Hastanemizden hizmet alan hastalarımız memnuniyetlerini dile getirdi. Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Konya’ya böyle bir sağlık kuruluşunun kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca korona virüs sürecinde gece gündüz demeden mücadele eden her bir sağlık çalışanımıza teşekkür ediyor, sağlıklı bir gelecek diliyorum. Bu güzide hastanemizi şehrimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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