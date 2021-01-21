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Başkan Altay TDBB yönetim kurulu toplantısına katıldı

21.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Başkan Altay TDBB yönetim kurulu toplantısına katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden birliğin Ocak ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.TDBB yönetim kurulu toplantısı, birlik başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden birliğin Ocak ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.
TDBB yönetim kurulu toplantısı, birlik başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ocak ayı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Altay, “Pandemi şartlarında video konferans yoluyla toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu son video konferans ile yaptığımız toplantı olur. Hem ülkelerin aldıkları kısıtlama kararları hem de aşılama faaliyetleriyle birlikte, baharla birlikte inşallah bir rahatlama ortamı olacağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle korona virüsten vefat edenlere Allah’tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyorum. Pandemi sürecinde en büyük sorumluluğu sağlık çalışanlarımız ve emniyet mensuplarımızın üstlenmesiyle birlikte belediyelerimiz de bu konuda çok fedakar bir çalışma yürüttü. Hem resmi kurumlara yapılan hizmetlerin koordinasyonunda hem de dezenfeksiyondan sosyal yardıma kadar birçok önemli iş, belediyelerimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza, tüm belediye çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinin bir an önce sona vermesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Altay TDBB yönetim kurulu toplantısına katıldı

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