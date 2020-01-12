Başkan Altay ve Başkan Kılca, Karatay’ın yatırımları için bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen yatırımlar ve Karatay’da 2020 planlamasını istişare etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile Karatay Belediye Başkanı Kılca, Karatay Belediyesinin 2019 yılı içerisinde hayata geçirdiği yatırımlar, projelerin yanı sıra 2020’de Karatay’da için hayata geçecek projeler ile planlamalarını masaya yatırdı. Başkan Uğur İbrahim Altay ve Başkan Hasan Kılca’nın yanı sıra toplantıda Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve Karatay Belediyesi başkan yardımcıları da hazır bulundu. Toplantının ardından Başkan Uğur İbrahim Altay ve Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan istişarelerle Karatay’ın gelecek dönem projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

“Karatay’ı geleceğe emin adamlarla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Karatay Belediyesinin çalışmalarını içeren uzun bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, 2020’de ve daha sonraki dönemleri içeren planlamaları da istişare ettiklerini söyledi. Bugüne kadar Karatay’da önemli proje ve yatırımların hayata geçtiğini, yeni dönemde çok daha güzel işlerin yapılabilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi ile her daim istişare ve uyum içerisinde olduklarının kaydeden Başkan Kılca, “Belediye meclisi toplantımızın öncesinde büyükşehir belediye başkanımız, daire başkanlarımız ve ekibimizle birlikte Karatay’ımıza kazandırılacak yatırımları ve projeleri istişare ettik. Ben bu vesileyle, Karatay’a yaptıkları büyük destek ve katkıları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, yine Büyükşehir Belediyemizin kıymetli daire başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Karatay’ı geleceğe emin adamlarla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkelerinden sapmadan insan merkezli hareket ediyoruz” dedi.

Konya için çok önemli olan Konya Metrosu projesinin yanı sıra, Eski Sanayinin taşınması, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı konusunda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ettiklerini, bu konuda önemli mesafeler aldıklarını dile getiren Başkan Hasan Kılca, “Karatayımız her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor. 31 Mart Yerel Seçimleri Beyannamemizde de yer alan ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz Eski Sanayinin taşınması, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşının dönüşümü konusunda da aynı birlikteliği sürdürüyoruz. Bu bölgede yürüteceğimiz çalışmalarla inanıyorum ki Karatay’ı çok güzel günler bekliyor” şeklinde konuştu.