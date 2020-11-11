Başkan Altınok’tan temizlik, maske ve mesafe uyarısı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki mahalle denetimleri sırasında EGO halk otobüsünü durdurarak yolculara hem dezenfektan dağıttı hem de temizlik, maske ve mesafe uyarısında bulundu.

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla üretimine devam edilen dezenfektanları cadde, sokak, park ve pazarlarda vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Altınok, Şenlik Mahallesi Nuri Pamir Caddesi üzerinde bir EGO otobüsünü durdurarak otobüs içinde bulunan yolcuları hem korona kuralları konusunda uyardı hem de dezenfektan ve kolonya dağıttı.

Kendi imkanları ile dezenfektan ve maske üreten ilk belediye olduklarının altını çizen Başkan Altınok, “Pandemi sürecinde Türkiye’de öz kaynaklarıyla ilk maske ve dezenfektan üretimini yapan belediyeyiz. Şu anda dezenfektan üretimimiz devam ediyor. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızda dezenfektan dağıtımını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.

Altınok vatandaşlara yönelik şunları söyledi:

“Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. Temizlik, maske ve mesafeye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlatıyoruz.”

