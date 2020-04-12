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Başkan Altun, "Belediye ekiplerimiz görevinin başında"

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.04.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sokağa çıkma yasağında belediye ekiplerinin vatandaşlara ekmek ulaştırmak için görevinin başında olduğunu söyledi.Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Başkan Altun, "Belediye ekiplerimiz görevinin başında"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sokağa çıkma yasağında belediye ekiplerinin vatandaşlara ekmek ulaştırmak için görevinin başında olduğunu söyledi.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini bildirdi. Başkan Altun sosyal medya hesabından ekmek dağıtımı yapan ekiplerin fotoğrafını paylaşarak, "Ekmeklerinizi evlerinize ulaştırmak için belediye ekiplerimiz görevinin başında. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, günün erken saatlerinden itibaren hemşehrilerimizi mağdur etmemek adına ekmek dağıtımına başladık ve aralıksız devam ediyoruz. Görevi başındaki mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun Bünyan" notunu düştü.

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