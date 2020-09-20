Başkan Aras’tan Pedasa Antik Kenti’ne ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Pedasa Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Konacık’taki Pedasa Antik Kenti’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Aras’a Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ile Turgay Kaya , BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan eşlik etti. Pedasa’da Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler ile kazı alanında görevli üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileriyle bir araya gelen Başkan Aras, kazı başkanından çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Başkan Aras, geniş bir yerleşim planı olan akropolu dolaşırken, yarımadaya hakim Gözetleme Kulesini de ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekilere antik kenti gezdiren Prof. Dr. Adnan Diler, kazı ekibinin karşılaştığı ve Pedasa’da yaşanan sıkıntılar hakkında da bilgi verdi. Diler ayrıca Başkan Aras’tan yaşanılan sıkıntıların giderilmesi konusunda da yardımcı olmalarını istedi. Pedasa Antik Kenti’nin Bodrum ve Türkiye turizmi açısından öneminin farkında olduklarını ifade eden Başkan Aras, "Pedasa, Bodrum Yarımadası’ndaki en önemli Leleg yerleşmelerini ve yarımadanın en iyi korunmuş bölgesini temsil ediyor. Bu bölgenin korunması; hem doğanın korunması, hem de çok önemli Leleg Uygarlığı’nın korunması açısından çok önemli” dedi.

