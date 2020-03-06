YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Arda’dan en anlamlı armağan

Başkan Arda’dan en anlamlı armağan

İZMİR HABERLERİ  | 06.03.2020 12:58 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bugün 500 kadın ile Anıtkabir ziyareti için yola çıkacak olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin merkez binası ve hizmet binalarındaki tüm birimleri tek tek gezerek kadın çalışma arkadaşlarına Türk ve dünya edebiyatı klasiklerinden kitaplar armağan etti.Hediye olarak Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan ile Değirmen, Johann Wolfgang Von Goethe’nin Genç Werther’in Acıları, Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, Anton Çehov’un Üç Yıl, Lou Andreas Salome’nin Arayışlar ve Feniçka, Stefan Zweig’ın Kızıl ve Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Halil Cibran’ın Meczup kitaplarını seçtiklerini belirten Arda, Türkiye’nin okumaya ve düşünmeye ihtiyacı olduğunu belirterek “Kadınların bu özel gününde onlara Türk ve dünya edebiyatı klasikleri olarak değerlendirilen kitaplardan armağan ettim.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bugün 500 kadın ile Anıtkabir ziyareti için yola çıkacak olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin merkez binası ve hizmet binalarındaki tüm birimleri tek tek gezerek kadın çalışma arkadaşlarına Türk ve dünya edebiyatı klasiklerinden kitaplar armağan etti.
Hediye olarak Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan ile Değirmen, Johann Wolfgang Von Goethe’nin Genç Werther’in Acıları, Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, Anton Çehov’un Üç Yıl, Lou Andreas Salome’nin Arayışlar ve Feniçka, Stefan Zweig’ın Kızıl ve Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Halil Cibran’ın Meczup kitaplarını seçtiklerini belirten Arda, Türkiye’nin okumaya ve düşünmeye ihtiyacı olduğunu belirterek “Kadınların bu özel gününde onlara Türk ve dünya edebiyatı klasikleri olarak değerlendirilen kitaplardan armağan ettim. Her birimdeki kadına farklı kitapları armağan ederek herkesin kitap takası yapmasını istedim. Bu kitaplar yıllardır toplumlara yol gösteriyor, eskimiyor. Ülke olarak herkesin kitap okuması gerekiyor. Kadın çalışma arkadaşlarımın ve tüm emekçi kadınların bu özel gününü kutluyorum. Kadının, toplumun her alanında var olduğu bir Türkiye diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu

Şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu

İzmir'deki "Uluslararası Kukla Günleri"ne koronavirüs etkisi

İzmir'deki "Uluslararası Kukla Günleri"ne koronavirüs etkisi

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi’’ kuruyor

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi’’ kuruyor

İzmir Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:29
Öğle
13:28
İkindi
16:42
Akşam
19:16
Yatsı
20:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.