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Başkan Arı, sanayi esnaflarını ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi sitesindeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti.

Başkan Arı, sanayi esnaflarını ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi sitesindeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Arı, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs salgınının, sağlık açısından olduğu kadar ekonomik açıdan da olumsuz birçok sonuç doğurduğunu ancak Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve bunları atlatacak güce sahip olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Lale Sanayi Sitesi’ndeki incelemeleri sırasında bazı işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Beraberinde başkan yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir ile birlikte, Nevşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çeşitli projelere ilişkin esnaflara bilgiler veren Arı, esnafların görüş ve önerilerini dinledi. Korona virüs salgını dolayısıyla Nevşehir Belediyesi’nin sanayi sitesinde ve şehrin diğer noktalarında yürüttüğü dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Arı, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere koşulsuz bir biçimde riayet eden Nevşehirli esnaflara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, salgının yayılmasını engellemekte olduğu gibi Türkiye’nin ekonomik etkileriyle mücadelede de, erken tedbir, hızlı karar ve etkin uygulama sergilediğini ifade eden Arı, şehir ekonomisinin belkemiğini oluşturan esnafların bu süreci en az hasarla atlatabilmeleri için belediye olarak ta ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Başkan Arı, sanayi esnaflarını ziyaret etti

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