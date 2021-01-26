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Başkan Arif Alkan’dan ferdi spor branşlarına ziyaret

26.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Başkan Arif Alkan’dan ferdi spor branşlarına ziyaret

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerini devam ettiren kulüp sporcularını ziyaret etti.Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyespor Kulübü Kadın Lokalleri sorumlusu Özlem Narinç, Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Futbol Takımları Sorumlusu Etem Salih Aytaş ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Bireysel Sporlar Koordinatörü Güliz Onater ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerinin çalışma saatlerine uygun şekilde devam eden Yunusemre Belediyespor Kulübü ferdi branşlarının antrenmanlarını ziyaret etti.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerini devam ettiren kulüp sporcularını ziyaret etti.
Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyespor Kulübü Kadın Lokalleri sorumlusu Özlem Narinç, Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Futbol Takımları Sorumlusu Etem Salih Aytaş ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Bireysel Sporlar Koordinatörü Güliz Onater ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerinin çalışma saatlerine uygun şekilde devam eden Yunusemre Belediyespor Kulübü ferdi branşlarının antrenmanlarını ziyaret etti. Judo, Wushu - Kung - Fu branşlarındaki sporcuların antrenmanlarına katılan Arif Alkan ve beraberindekiler, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne atanan Abdullah Can da sporcular ile tanıştı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, pandemi sürecinde tüm tedbirlere uyarak çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Korona virüs tedbirleri ile 20 yaş altı kulübümüz sporcuları için tüm hijyen kurallarına ve çalışma saatlerine uyarak antrenmanlarımız 10 branşta devam ediyor. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi, sağlıklı yaşaması ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmektir. Bizlere zorlu şartlarda bu imkanları sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için çalışmalarını her koşulda sürdüren antrenörlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Yunusemre Belediyespor’da korona virüs tedbirleri kapsamında 10 branşta tüm hijyenik kurallara uyularak 20 yaş altı sporcuların sokağa çıkma saatleri olan 13.00 ile 16.00 arasında çalışmalar sürdürülüyor.

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