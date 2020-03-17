Başkan Arif Teke: ’’Panik yok tedbir var’’

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde, camilerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (COVID-19) ile ilgili önlemler arttırıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açımlamada, ’’Belediye olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Korona virüs (COVID-19) hastalığına karşı halk sağlığını ön planda tutarak detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Belediye Hizmet Binası, Camiler, işyerleri tuvaletler ve halkımızın yoğun kullandığı yerlerde virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması hızlı bir şekilde devam etmektedir. Özellikle hastanelerin dezenfektesinde kullanılan ilaç insanlara, canlılara, çiçek, ağaç ve bitkilere zararı yoktur. Allah, ülkemizi, milletimizi kazalardan, belalardan ve hastalıklardan muhafaza etsin inşallah. Panik yok tedbir var’’ ifadelerini kullandı.

