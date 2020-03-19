YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi

Başkan Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi

İZMİR HABERLERİ  | 19.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsle mücadele toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirerek, "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs etkisi azalacaktır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele toplantısı sonrası "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklamıştı.

Başkan Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsle mücadele toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirerek, "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs etkisi azalacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele toplantısı sonrası "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklamıştı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan da, Erdoğan’ın bu açıklamalarını değerlendirdi. "İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs etkisi azalacaktır" diyen Arslan, "KOBİ’lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır. Açıklanan pakete bakıldığı zaman, virüsün etkilerinin 2-3 ayda geride bırakılacağı öngörülmüş gibi bir algı oluşuyor. Eğer virüsün etkisinin aynı şiddette devamı olursa, firmaların nakit akışına yapılacak desteklerin devam edeceğini ve bu süreçten etkilenen başta kültür sanat olmak üzere, hizmet sektörü ve bu alanlarda faaliyette bulunan işletmelerle, sanatçıların, işsiz kalan kişilerin ve zanaatkarların da destekleneceği bir paketi de ileri ki günlerde görmek isteriz. Destek topyekun tüm sektörleri kapsamalıdır. Zira virüsün sosyo ekonomik etkileri tüm ülkeyi sarmaktadır. Dünyayı derinden sarsan ve olağanüstü günlerin yaşandığı şu dönemde herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır. Bu kapsamda devletin aldığı tedbirler toplumsal huzur ve iş dünyası için büyük önem taşımakta. İş dünyası olarak bizlere düşen işçilerimize sahip çıkmak, üretime devam etmektir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar"

Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar"

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

İzmir Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:09
Öğle
13:24
İkindi
16:49
Akşam
19:29
Yatsı
20:45

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
Feyza Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Avrupa Kupası

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.