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Başkan Arslan’dan, Kaymakam Ünsal’a hayırlı olsun ziyareti

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yeni göreve başlayan Edremit Kaymakamı Turgay Turgay Ünsal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ile birlikte Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Arslan’dan, Kaymakam Ünsal’a hayırlı olsun ziyareti

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yeni göreve başlayan Edremit Kaymakamı Turgay Turgay Ünsal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ile birlikte Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ı makamında ziyaret etti. Kurban Bayramı’nda alınacak koronavirüs önlemler başta olmak üzere ilçede ki faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Arslan, Kaymakam Ünsal’a "Hoşgeldin" diyerek hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Arslan, Edremitimize en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Ünsal’da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti. Edremit’i daha ileriye taşıyabilmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.

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