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Başkan Aşgın’dan birim müdürleri ile istişare toplantısı

31.01.2021 18:15 | Son Güncelleme:
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Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Buhara Kültür Merkezindeki toplantıda tüm birim müdürleriyle birlikte başkan yardımcıları da katıldı.
Çorum Belediyesi olarak kent halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ve bu hizmetlerdeki kaliteyi daha da artırmak için düzenli olarak değerlendirme ve istişare toplantıları yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm birim müdürlerinin aşkla çalıştıklarını söyledi.
Birim müdürlerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Aşgın, bu tür toplantıların hizmet kalitesinin artması, Çorum’a daha iyi hizmet vermek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.
Başkan Aşgın, "Tüm müdürlüklerimiz işlerini layıkıyla yapmaya gayret ediyor. Birim müdürlerimize bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemiz 7 gün 24 saat hizmet veren bir kurum. Bu nedenle personelimizin motivasyonunu üst seviyeye çıkaracak çalışmaları da hayata geçiriyoruz. İstişare ve değerlendirme toplantılarımız çok verimli geçiyor.” dedi.

Önceliğimiz hemşehrilerimize hizmet etmek
Çorum Belediyesi olarak yılın her günü tüm cadde ve sokaklarda, tüm Çorum halkına hizmet etmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Aşgın, “Mesai arkadaşlarımızın emeğini göz ardı edemeyiz. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden işini aşkla yapan çalışma arkadaşlarımızın yaptığı işler hemşehrilerimizin de takdirini topluyor. Bizim önceliğimiz hemşehrilerimize hizmet etmek. Bu hizmetlerimizin kalitesini birimlerimizin arasındaki dayanışma artırıyor. Her müdürlüğümüz birbiriyle işbirliği içerisinde çalıştıkça hizmet kalitemiz daha da artacaktır.” ifadelerini kullandı.
Toplantıda daha sonra başkan yardımcıları ve birim müdürleri yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdiler.

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