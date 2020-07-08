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Başkan Aşkın, yol çalışmalarını inceledi

ÇORUM HABERLERİ  | 08.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Dr.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kamışlıevler’deki sathi yol çalışmalarını yerinde inceledi. Kamışlıevler sakinleri, Başkan Aşgın’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel, Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım, İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksel Poyraz ve Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu’nun da katıldığı ziyarette apılan çocuk parkı ve hemen sonrasında başlatılan yol çalışmaları nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkürlerini ifade etti. Mahalle sakinleri, “26 yıldan beri ilk kez bir belediye başkanı mahallemize geldi. Ne bir parkımız ne de bir yolumuz vardı. Allah sizden razı olsun diğerleri oy alıp gidiyordu. Biz daha böyle bir başkan görmedik.” ifadelerini kullandı.
’Belediye olarak altyapı eksik kalmadı’
Kamışlıevler’de yapılan yol çalışmaları hakkında bilği veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çoğumuzun gecekondu bölgesi olarak bildiği bir alan burası. Şehre hizmeti kenarlardan başlatacağımıza dair bir sözümüz vardı. Kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz demiştik ve öyle de yaptık. Bizim belki de en çok iş yaptığımız yerlerden biri de bu semtimiz. Geçtiğimiz günlerde 3 bin 500 metrekarelik bir parkımızı hizmete açtık. Buradaki çocuklar da yeni açtığımız parkımızda güle oynaya vakitlerini geçiriyor. Kadınlarımız ihtiyarlarımız bu parkımızı kullanıyor. Geçtiğimiz yıl ara yollarımızın sathi kaplamalarını yapmıştık. Bu yıl, Bayat Gediği sokaklar ve Kamışlıevler’de alt yapıyla alakalı hiçbir eksiğimiz kalmadı.” dedi.
’Aşgın, Güzelyurt’a müjdeyi Kamışlıevler’den verdi’
Kamışlıevler’deki incelemeleri sırasında Güzelyurt’taki sakinlerine yönelik müjde veren Başkan Aşgın, “Asfaltaki bozulmaların farkındayız. Kısa süre içerisinde ekiplerimiz oraya gelecek ve oradaki eksikleri giderecekler.” diye konuştu.

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