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Başkan Asya, jandarma teşkilatının 181. yıldönümünü kutladı

MUŞ HABERLERİ  | 14.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, jandarma teşkilatının 181.

Başkan Asya, jandarma teşkilatının 181. yıldönümünü kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için canı pahasına görev yapan teşkilat mensuplarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Asya, “İç güvenlik birimlerimizden biri olan jandarma teşkilatımız; ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır. Jandarmamızın bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getirirken gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Kahraman vatan evlatlarının birlik ve bütünlüğümüz uğruna gösterdikleri eşsiz fedakârlıklar, ölümsüz birer hatıra olarak milletimizle daima yaşayacaktır. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyorum. Kurulduğu günden bugüne vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman jandarmamız, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevleri başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle jandarma teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum” dedi.

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