Başkan Asya’dan 2021 yılı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yayımladığı mesajda, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Asya, “2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla insanlık olarak zor bir sürecin içine girdik. Halen devam etmekte olan salgının bir an önce hayatımızdan çıkmasını umut ediyoruz. Bu zorlu sınav hizmet programlarımızı sekteye uğratsa da kendi yerelimizde halkımızın beklentilerini karşılamak üzere gayretlerimiz devam etti. Zor şartlara rağmen hizmetlerle dolu geçirdiğimiz bir yılın ardından yeni yıla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muş Belediyesi olarak 2020 yılında sergilediğimiz performansı 2021 yılında daha da arttırarak ilimizi ileri bir seviyeye taşımanın gayretinde olacağız” dedi.

2020 yılında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Asya, "Her geçen gün yapmış olduğumuz hizmetlerle çehresi değişen ilimizi daha da güzelleştirmek için hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Allah’ın izniyle 2021 yılında bu adımlarımızı daha da ileriyi taşıyacağız. Hedeflerimize ulaşmak için millet olarak elbirliğiyle çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız gerekmektedir. Bununla birlikte icra ettiğimiz vazifenin vermiş olduğu sorumlulukla her gün olduğu gibi her yıl yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların muhasebesini tutmaya ve bu konuda halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla yeni yılın ilimize, bölgemize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederken tüm vatandaşlarımızın 2021 yılını en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı.



PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı