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Başkan asya’dan hicri yılbaşı mesajı

MUŞ HABERLERİ  | 20.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İslam Alemi için bir dönüm noktası olan Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye göçü olan hicretin seneyi devriyesinde kutlama mesajı yayımladı.Belediye Başkanı Feyat Asya, Hicri Yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm İslam âlemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Başkan asya’dan hicri yılbaşı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İslam Alemi için bir dönüm noktası olan Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye göçü olan hicretin seneyi devriyesinde kutlama mesajı yayımladı.
Belediye Başkanı Feyat Asya, Hicri Yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm İslam âlemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. İslâm dünyası olarak yeni bir hicrî yıla daha girmenin sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Asya, “Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti, tarihte Müslümanlar için bir milat ve dönüm noktası olmuştur. Hicretle birlikte Müslümanlar hem bireysel, hem de toplumsal anlamda yeni bir başlangıç yapmışlardır. Hicret vasıtasıyla İslâm, diğer toplumlara ulaşmış ve onların hakka ve hakikate doğru hicretlerini başlatmıştır. Hicretin neticesinde Hazret-i Peygamber (SAV), adalete ve ahlaka dayalı yeni bir toplum inşa etmiş, Medine’de inşa edilen bu örnek toplum modeli kısa zamanda etrafa yayılmış ve Mekke’nin fethiyle taçlanmıştır. İşte İslâm kültür ve medeniyeti açısından bir dönüm noktası olması sebebiyle hicretin gerçekleştiği tarih, Hazret-i Ömer’in halifeliği döneminde Hazert-i Ali’nin teklifiyle, hicrî takvimin başlangıcı kabul edilmiştir” dedi.
Başkan Asya mesajının devamında; “Allah’a ve Elçisine bağlılığı, hakka ve hakikate yapılan yolculuğu ifade eden hicreti temsil eden Rahmeti ve bereketi bol olan böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Hicri Yılbaşı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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