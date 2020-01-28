YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Başkan Asya’nın esnaf ziyareti

Başkan Asya’nın esnaf ziyareti

MUŞ HABERLERİ  | 28.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyan Caddesi ile Yukarı Çarşı esnafını ziyaret etti.İstasyon Caddesi esnafını ziyaret eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sorun ve taleplerini dinledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyan Caddesi ile Yukarı Çarşı esnafını ziyaret etti.
İstasyon Caddesi esnafını ziyaret eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Asya, "İstasyon Caddesinde faaliyet gösteren esnaf hemşehrilerimizi ziyaret ederek ayaküstü sohbet ettik.Talep ve önerilerini dinlediğimiz hemşehrilerimize hayırlı işler dileğinde bulunduk. Bizleri her zaman bağrına basan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım" dedi.
Başkan Asya, İstasyon Caddesi esnafını ziyaretinden sonra Yukarı Çarşı bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla çay içip sohbet eden Başkan Asya, "Yukarı Çarşı bölgesindeki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Zemheri ayının son günlerine geldiğimiz ve soğuğu iyice hissettiğimiz bu günde hemşehrilerimiz hoş sohbetleri ile içimizi ısıttı" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Muş Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:32
İkindi
15:13
Akşam
17:37
Yatsı
18:56

Muş Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’ta kapalı yollar ulaşıma açılıyor

Muş’ta kapalı yollar ulaşıma açılıyor

Bakan Soylu: “PKK’nın ipi kimin elinde biliyoruz”

Bakan Soylu: “PKK’nın ipi kimin elinde biliyoruz”

Bulanık’ta semt pazarı açıldı

Bulanık’ta semt pazarı açıldı

Bulanık Ve Malazgirt’te Kar Esareti

Bulanık Ve Malazgirt’te Kar Esareti

Muş Kırköy’deki Öğrenciler Spora Kazandırıldı

Muş Kırköy’deki Öğrenciler Spora Kazandırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.