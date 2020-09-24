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Başkan Asya’nın vaat ettiği bir proje daha hayata geçiyor

MUŞ HABERLERİ  | 24.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan ve Belediye Başkanı Feyat Asya’nın hassasiyetle üzerinde durduğu Kent Meydanı projesi devam ediyor.Kapalı otoparkı, yürüyüş yolları, süs havuzları, dinlenme mekanları, teknoloji noktaları ve etkinlik alanları ile Muş’a yeni bir silüet kazandıracak olan Muş Kent Meydanı projesi hayat buluyor.

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan ve Belediye Başkanı Feyat Asya’nın hassasiyetle üzerinde durduğu Kent Meydanı projesi devam ediyor.
Kapalı otoparkı, yürüyüş yolları, süs havuzları, dinlenme mekanları, teknoloji noktaları ve etkinlik alanları ile Muş’a yeni bir silüet kazandıracak olan Muş Kent Meydanı projesi hayat buluyor. Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde uygulanan proje, Muş Belediyesinin kendi imkanları ile hayata geçirdiği büyük projeler arasında yer alıyor.
Belediye Başkanı Feyat Asya, radye temel hazırlıklarının yapıldığı çalışma alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden projenin gidişatı hakkında bilgi aldı. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, Muş halkına vaat ettiği bir projenin daha başlatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kent Meydanı projesinin 26 bin metrekare alan üzerine uygulandığını kaydeden Başkan Asya, “Meydanlar şehirlere estetik kazandıran güzel sembollerdir. Bizler de ilimizin bu eksikliğini gidermek üzere uzun uğraşlar sonucu halkımıza söz verdiğimiz Kent Meydanı projemizi başlatmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. ‘İcraatlarımız teminatımızdır’ diyerek her daim halkımızın hizmetinde olduk. Bu anlayışı sürdürmenin gayretinde olacağız. Kent Meydanı projemizle şehrimizin merkezi konumunda vatandaşlarımızın buluşma noktası ve etkinlik alanı olarak kullanabilecekleri bir mekan oluşturuyoruz. Bununla ilimize güzel bir estetik kazandıracağımıza inanıyorum. 550 araçlık kapalı otoparkın yer aldığı projede yürüyüş yolları, süs havuzları, dinlenme mekanları, teknoloji noktaları ve etkinlik alanları ile sıra dışı bir proje uyguluyoruz. Rabbim hizmet yolunda bizi halkımıza karşı mahcup etmesin. Bizlere tevdi edilen belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İnşallah ilimizin ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek çalışmalarımızı bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

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