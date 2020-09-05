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Başkan Atabay, ’Altın Güvercin Beste Yarışması’nın açılışına katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 05.09.2020 18:58 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın açılışına katıldı.Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen Türkiye’nin pop müzik alanında gelenekselleşmiş ilk ve tek beste yarışması olan 23.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın açılışına katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen Türkiye’nin pop müzik alanında gelenekselleşmiş ilk ve tek beste yarışması olan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması Kuşadası’nda başladı.
Pandemi tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen açılışa, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediyesi Meclis üyeleri, Didim CHP ilçe yönetimi ve davetliler katıldı. 23. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın açılış kokteylinde sahne alan Ferhat Göçer, birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek geceye renk kattı.

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