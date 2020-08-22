Başkan Atabay balıkçılarla kahvaltıda buluştu

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Altınkum sahilinde balıkçılarla bir araya geldi.

Altınkum sahilinde balıkçı teknesinde balıkçı esnafı ile buluşan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, kahvaltı sonrasında balıkçılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Geçmişten bu yana balıkçılığın Didim’in geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Balıkçı kardeşlerimiz zor ve sabır gerektiren bir meslek icra ediyorlar. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da balıkçılarımızın yanında olacağız” dedi.



