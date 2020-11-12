YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi

Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi

AYDIN HABERLERİ  | 12.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ilçede devam eden çalışmaları yerinde denetledi.Didim’i yolları ve parkları ile marka kent haline getirmek için kolları sıvayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Didim Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyor.Çalışmaları yerinde denetleyip, incelemelerde bulunan ve ekiplerden bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, çalışmaların kısa zamanda bitirilmesi için talimatlar verdi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ilçede devam eden çalışmaları yerinde denetledi.
Didim’i yolları ve parkları ile marka kent haline getirmek için kolları sıvayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Didim Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyor.
Çalışmaları yerinde denetleyip, incelemelerde bulunan ve ekiplerden bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, çalışmaların kısa zamanda bitirilmesi için talimatlar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:58
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.