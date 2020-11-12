Başkan Atabay, çalışmaları yerinde denetledi

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ilçede devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

Didim’i yolları ve parkları ile marka kent haline getirmek için kolları sıvayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Didim Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Çalışmaları yerinde denetleyip, incelemelerde bulunan ve ekiplerden bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, çalışmaların kısa zamanda bitirilmesi için talimatlar verdi.

