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Başkan Atabay, ilçedeki çalışmaları yerinde denetledi

AYDIN HABERLERİ  | 24.11.2020 09:42 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını tüm hızıyla gerçekleştiriyor.Didim’i daha modern ve estetik yollara kavuşturmak için kolları sıvayan Didim Belediyesi kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını tüm hızıyla gerçekleştiriyor.
Didim’i daha modern ve estetik yollara kavuşturmak için kolları sıvayan Didim Belediyesi kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Didim’e bağlı Çamlık Mahallesi’nde ve kent girişinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetleyerek birim amirlerinden bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kentimizin tüm mahallelerinde çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde devam edecektir” dedi.

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