Başkan Atabay’dan kan bağışına destek

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, kan bağışı kampanyasına büyük destek vermeye devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay’ın kan bağış kampanyasına Didim Belediyesi büyük destek gösterdi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın öncülüğü ile Kızılay’ın mobil kan bağış aracı Didim’e geldi.

Her platformda kan bağışı ve kök hücre bağışının önemli olduğuna dikkat çeken Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay desteği ile Didim’de belediye bahçesine kurulan mobil kan bağış aracında 18-65 yaş arası sağlıklı vatandaşlar bugün 17.00’ye kadar kan bağışında bulunabilecek.

“Başkan Atabay’dan bağış çağrısı”

Kan bağışı ve kök hücre bağışının önemli olduğunu belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Korona virüs sebebi ile kan bağışı yapan insan sayısı az olduğu için Kızılay’ın kan stoklarında azalmalar oldu. Kızılay’la birlikte Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası düzenledik. Belediye personelimiz ve vatandaşlarımızı bugün saat 17.00’ye kadar belediye bahçesinde kurulan Kızılay’ın kan bağışına noktasında kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

Korona virüs salgını sebebi ile kan stoklarında düşüşler olduğu ve vatandaşları kan bağışına çağırdıklarını belirten Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve ekibine, Kan Bağış kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

