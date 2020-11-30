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Başkan Atabay’dan sağlık çalışanlarına konaklama desteği

AYDIN HABERLERİ  | 30.11.2020 17:11 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.

Başkan Atabay’dan sağlık çalışanlarına konaklama desteği

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçede görev yapan ve korona virüs dolayısıyla evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına konaklama desteği sağladı.
Didim Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını dolayısıyla büyük bir risk altında fedakarca görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına destek vermeye devam ediyor.
Didim’de Korona virüs ile mücadele kapsamında İlçede görev yapan ve ailelerine bulaşma riskine karşın evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının daha rahat koşullarda dinlenmeleri amacıyla, Didim Belediyesi’nden konaklama desteği geldi.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın girişimleriyle, Altınkum Mahallesi’nde bulunan bir otelin katkılarıyla sağlık çalışanlarına konaklama alanları tahsis ediliyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarla çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Pandemi döneminde hayat kurtarmak için büyük risk içerisinde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız, onları ve ailelerini korumak adına çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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