Başkan Atabay’dan, ’Tutuklandı’ iddiaların cevap: “Görevimin başındayım”

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’dan, hakkında ortaya atılan ‘tutuklandı’ iddialarına yanıt gecikmedi. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Başkan Atabay; “Görevimin başındayım. Bunlar kumpas çetesinin uydurduğu yalan” dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hakkında çıkan iddialara yanıt vermesinin ardından bugün de başka bir iddia ortaya atıldı. Başkan Atabay’ın tutuklandığı yönünde çıkan haberler Aydın gündeminde bomba etkisi oluştururken, konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Atabay, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. “Başkan Atabay, tutuklandı” şeklinde çıkan haberlerin kumpas çetesinin yalanlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Atabay; “Ben görevimin başındayım. Kaymakam Bey ve Emniyet Müdürlüğü ile de görüştüm. Bu kumpas çetesinin uydurduğu yalan. Bunların haysiyetleri bu kadar. Bu tip hareketleri ile nasıl bir kumpas kurmaya kalktıklarını halkımız da görmektedir” dedi.

