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Başkan Ataç gençler ile bir araya geldi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen kahvaltıda yaklaşık 600 genç ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bu yıl 15’incisi düzenlenen Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin geleneksel kahvaltı etkinliğine katıldı. Programa Başkan Ataç’ın yanı sıra Gençlik Merkezleri ile iş birliği halindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllü eğitmenler ve merkezlerden yararlanan gençler olmak üzere yaklaşık 600 kişi katıldı. 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezlerindeki gençlerle buluşmasında bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Bizler, sizin ülke geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunuzun bilincindeyiz. Sizlerin kendinizi geliştirmeniz, geleceğimiz için son derece önemli. Bu önemin farkında olarak size elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Şu anda 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezlerimizde 68’i farklı 145 kurs uygulanıyor. Bu merkezlerimizden senede 40 binden fazla gencimiz yararlanıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayının 80 bin, 100 bin olmasını diliyorum. Ne kadar çok genç arkadaşımız bu merkezlerden yararlanırsa biz o kadar mutlu oluruz. Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar yoğun çalışan gençlik merkezleri yok. O yüzden Tepebaşı’ndaki gençlik merkezlerimiz, Türkiye’nin hiçbir noktasındaki gençlik merkezleriyle kıyaslanamaz. Tepebaşı’nda hayata geçirdiğimiz pek çok projemizde olduğu gibi gençlik merkezlerimizdeki projelerimiz de örnek alınıyor. Sabahları sizler için sunduğumuz çorba ikramından doğa yürüyüşlerine, özgün etkinliklerimize kadar pek çok uygulamamız örnek alınıyor. Ben ilk gençlik merkezlerimizi açarken, ‘Biz burayı açıyoruz ama buraları siz gençler yöneteceksiniz. Bizim arkadaşlarımız sadece size kolaylaştırıcı olacak’ demiştim. O yüzden gençlik merkezlerini açtığımız günden bu yana genç arkadaşlarımızın taleplerini hep yerine getirdik ve bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte bu merkezlerimizi Türkiye’nin parmakla gösterilen noktaları haline getirmemiz gençlerimizin sayesindedir ve ben bu başarıyla gurur duyuyorum” dedi.

“Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim”
Ataç, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğini de belirterek, “Gençlik merkezlerimizin yanı sıra Türkiye’deki belediyelerde tek olma özelliğini taşıyan Sosyal Kuluçka Merkezimizden de bahsetmek istiyorum. Kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde girişimcilik adına sizlere fayda sağlayan eğitimlerimiz yoğun talep ile sürüyor. İş fikirlerinin değerlendirilmesinde ve istihdam sorunun çözülmesinde fayda sağlayan bu merkezimizden de bütün gençlerimizin yararlanmasını diliyorum. Şu konuya da değinmek istiyorum; siz gençlere hiçbir zaman siyaset yapmadık, gençlik merkezlerine siyaseti sokmadık. Çünkü kendi özgür düşünceniz ile olayları sorgulayarak düşüneceğinizden ve gereğini yapacağınızdan eminim. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç, konuşmasının devamında Tepebaşı Belediyesi’nin Türkiye’ye rol model olmuş proje ve çalışmalarını gençlere anlatırken, katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve gençlerin, Başkan Ataç’a her zaman yanlarında olmasından ve hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkürlerini iletmesiyle sona erdi.

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