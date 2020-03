Başkan Ataç gençler ile bir araya geldi

“Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim”

Ataç, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğini de belirterek, “Gençlik merkezlerimizin yanı sıra Türkiye’deki belediyelerde tek olma özelliğini taşıyan Sosyal Kuluçka Merkezimizden de bahsetmek istiyorum. Kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde girişimcilik adına sizlere fayda sağlayan eğitimlerimiz yoğun talep ile sürüyor. İş fikirlerinin değerlendirilmesinde ve istihdam sorunun çözülmesinde fayda sağlayan bu merkezimizden de bütün gençlerimizin yararlanmasını diliyorum. Şu konuya da değinmek istiyorum; siz gençlere hiçbir zaman siyaset yapmadık, gençlik merkezlerine siyaseti sokmadık. Çünkü kendi özgür düşünceniz ile olayları sorgulayarak düşüneceğinizden ve gereğini yapacağınızdan eminim. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç, konuşmasının devamında Tepebaşı Belediyesi’nin Türkiye’ye rol model olmuş proje ve çalışmalarını gençlere anlatırken, katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve gençlerin, Başkan Ataç’a her zaman yanlarında olmasından ve hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkürlerini iletmesiyle sona erdi.