YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç, Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu

Başkan Ataç, Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç, Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu. Başkan Ataç, “Tepebaşı’nda hizmet, her noktaya eşitçe dağılıyor. Kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi sorumluluk alanındaki kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Son olarak Keskin Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Başkan Ataç, Mahalle Muhtarı Hasan Kayhan ve azalarının yanı sıra mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler’in de bulunduğu buluşmada Başkan Ataç, Kayhan ve Keskinliler ile mahallede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Muhtar Kayhan, Başkan Ataç’a mahalle sakinleri adına teşekkür etti.
“Kent merkezinden en uzak noktaya kadar”
Tepebaşı’nda hizmetin her noktaya eşitçe dağıldığına vurgu yapan Başkan Ataç ise, “Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alma hakları, bizim için en az kent merkezinde yaşayanlarınki kadar kutsal. Çalışmalarımızı da bu anlayış ile sürdürüyoruz. Tepebaşı’nda hizmet, her noktaya eşitçe dağılıyor. Kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor. Mahalle sakinlerimiz de bunu çok iyi hissediyor ve biliyor. Kentimizin her noktasına, her eve rahatlıkla gidebiliyor ve vatandaşımız ile bir araya gelebiliyorsak; bunu eşitçe sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımız sayesinde yapabiliyoruz. Kent merkezinden en uzak noktaya kadar, Tepebaşı’nın bir bütün halindeki gelişimi devam edecek” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Develi’de rüzgar etkili oldu

Develi’de rüzgar etkili oldu

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti

Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:17
İkindi
16:03
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ege Eczanesi
Tepebasi
Bulvar Eczanesi
Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.