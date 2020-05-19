YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç’tan 19 Mayıs mesajı

Başkan Ataç’tan 19 Mayıs mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.05.2020 13:05 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan 19 Mayıs mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Başkan Ataç, “19 Mayıs, hafızalarda sadece bir tarih değil aynı zamanda vatan toprakları uğruna nelerin göze alınabileceğinin bir göstergesidir” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında, 19 Mayıs coşkusunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük değerlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Başkan Ataç, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu başta gençler olmak üzere hep birlikte yaşıyoruz. Bu coşku, cumhuriyetimizin en büyük teminatlarından biridir. Kurtuluş Savaşı’nın meşalesi, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılırken, Cumhuriyet’e Havza, Amasya ve Sivas üzerinden Erzurum’a uzanan zorlu bir mücadele süreci ile kavuşulmuştur. 19 Mayıs, hafızalarda sadece bir tarih değil aynı zamanda vatan toprakları uğruna nelerin göze alınabileceğinin bir göstergesidir. Bu tarihin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, yine başta gençlerimiz olmak üzere milletçe, Atatürk’ün izinde geleceğe yürüyeceğimizin garantisidir. Milletimizle dayanışma içinde İstiklal Harbimizi Cumhuriyet ile taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılmış tüm gazilerimiz ile isimsiz kahramanlarımızı rahmet, şükran ve saygı ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Reşit Bozkurt: “Lüks segment araçlarda fiyat artışları sürecek”

Reşit Bozkurt: “Lüks segment araçlarda fiyat artışları sürecek”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
12:59
İkindi
16:54
Akşam
20:16
Yatsı
21:54

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Erhan Eczanesi
Odunpazari
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Kural Eczanesi
Tepebasi
Neşet Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Eskişehir’de Öğrencilerle Buluştu

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Eskişehir’de Öğrencilerle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.