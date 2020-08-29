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Başkan Ataç’tan 30 Ağustos mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.08.2020 13:52 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan 30 Ağustos mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında Milli Mücadelenin kaderini değiştiren Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 tarihinde başladı ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da kesin bir zafere ulaştı. Bu zafer, 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros ve Sevr Antlaşmalarının getirdiği dayatmaları bertaraf ederek Lozan’a başımız dik gitmemizi sağladı. 30 Ağustos, Anadolu’yu işgal eden emperyalist güçler karşısında kazandığımız ve kesin zaferle taçlandırdığımız o büyük kurtuluşa giden yolu aralayan çok önemli bir dönemeçtir. Anadolu insanı bu büyük mücadeleyle Cumhuriyet’in tam bağımsızlık şiarının meşalesini de yakmış oldu. Ulusumuz, kendisini var eden bu bağımsızlık mücadelesini hafızasında taze tutarak geleceğini sürdürebilir ve yolunu aydınlatabilir. Boyunduruğu kabul etmeyen Anadolu insanının “ümmet” olmaktan çıkıp “ulus” olmaya giden ve kendi kaderini tayin edebilme iradesini gösterdiği bu büyük Kurtuluş Mücadelesi, pek çok mazlum ulusa da esin kaynağı olmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihsel sonuçlarını küçük gösterme, Türk toplumunun hafızasından silme yönündeki kimi çabalar, ulusumuzun kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygısı, Cumhuriyet değerlerini yaşatma azmi ve bu uğurda canını vermekten çekinmeyen şehitlerimiz ile gazilerimizin aziz hatıralarına bağlılığı sayesinde bertaraf edilecektir. Bu büyük zaferin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, ulusumuzun Zafer Bayramını kutluyorum."

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