YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Ataç’tan sağlık çalışanlarına: “Varlığınız sağlığımızdır”

Başkan Ataç’tan sağlık çalışanlarına: “Varlığınız sağlığımızdır”

19.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Ataç’tan sağlık çalışanlarına: “Varlığınız sağlığımızdır”

Korona virüs sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Korona virüs sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Sağlık çalışanlarımızın varlığı, bizlerin sağlığı demektir. Her birine minnettarız” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, pandemi süreci ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için önemine değindi. Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına haklarının teslim edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Ataç, “Korona virüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte sağlık çalışanlarımız yoğun hatta insanüstü bir azim ve fedakarlık ile görev yapıyor. Ben de bir hekim olarak, sağlığımızı borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımıza minnettarım ve teşekkürlerimi sunuyorum. Öte yandan sadece teşekkür etmek ne yazık ki yetmiyor. Korona virüsün bilimsel gelişmeler ışığı ile etkisini azaltmasını umarken, görevleri uğruna hastalığa yakalanan hatta canlarını yitiren sağlık çalışanlarımızı görmezden gelemeyiz. Bu sebeple derhal gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve korona virüs meslek hastalığı olmalıdır. Ayrıca korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları da kesinlikle şehit sayılmalıdır. Korona virüs ile savaşta, en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza hakları vakit kaybetmeden teslim edilmelidir. Sağlık çalışanlarımızın varlığı, bizlerin sağlığı demek. Her birine minnettarız. Bu süreçte onlara destek olabilmek adına bizler de toplum olarak kontrollü hareket etmeye ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile korona virüs dolayısıyla yaşamını yitiren tüm canlarımızı rahmetle anıyor, sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum” sözlerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:14
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Cansu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
180120211830190120210830nobetci
Cansu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
180120211830190120210830nobetci
Cansu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
180120211830190120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Başarılı görme engelli sporculardan Başkan Kurt’a ziyaret

Başarılı görme engelli sporculardan Başkan Kurt’a ziyaret

Tombala baskınında 260 bin TL ceza yazıldı

Tombala baskınında 260 bin TL ceza yazıldı

’Bu destekleri kaçırmayın’ çağrısı

’Bu destekleri kaçırmayın’ çağrısı

Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 58 kişiye para cezası

Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 58 kişiye para cezası

Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 58 kişiye para cezası

Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 58 kişiye para cezası

Taekwondo sporcularının siyah kuşak sevinci

Taekwondo sporcularının siyah kuşak sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.