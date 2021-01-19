Başkan Ataç’tan sağlık çalışanlarına: “Varlığınız sağlığımızdır”

Korona virüs sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Sağlık çalışanlarımızın varlığı, bizlerin sağlığı demektir. Her birine minnettarız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, pandemi süreci ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için önemine değindi. Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına haklarının teslim edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Ataç, “Korona virüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte sağlık çalışanlarımız yoğun hatta insanüstü bir azim ve fedakarlık ile görev yapıyor. Ben de bir hekim olarak, sağlığımızı borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımıza minnettarım ve teşekkürlerimi sunuyorum. Öte yandan sadece teşekkür etmek ne yazık ki yetmiyor. Korona virüsün bilimsel gelişmeler ışığı ile etkisini azaltmasını umarken, görevleri uğruna hastalığa yakalanan hatta canlarını yitiren sağlık çalışanlarımızı görmezden gelemeyiz. Bu sebeple derhal gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve korona virüs meslek hastalığı olmalıdır. Ayrıca korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları da kesinlikle şehit sayılmalıdır. Korona virüs ile savaşta, en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza hakları vakit kaybetmeden teslim edilmelidir. Sağlık çalışanlarımızın varlığı, bizlerin sağlığı demek. Her birine minnettarız. Bu süreçte onlara destek olabilmek adına bizler de toplum olarak kontrollü hareket etmeye ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile korona virüs dolayısıyla yaşamını yitiren tüm canlarımızı rahmetle anıyor, sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum” sözlerini kullandı.

