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Başkan Ataç’tan Tabip Odası’na ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Tabip Odası’na ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’na ziyarette bulundu. Başkan Ataç, “Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın meslek odaları ile temasları devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Nesrin Ekici ve yönetimini ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve oda yetkilileri, koronavirüse karşı sürdürülen mücadele ve pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının durumu üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için fedakarca görev yaptığını belirten Başkan Ataç, özlük hakları konusuna dikkat çekti. Başkan Ataç, “Türkiye’de ilk kez mart ayında görülen koronavirüs, şimdiye dek yüzlerce sağlık çalışanının ve doktorun hastalanmasına hatta hayatını kaybetmesine neden oldu. Aylardır ciddi bir yoğunlukla ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyor. Haklarını isteyen sağlık çalışanları için biz de bu talebin arkasındayız. Koronavirüse karşı savaşan tüm sağlıkçıların çalışma koşulları iyileştirilsin, özlük hakları yeniden düzenlensin. Koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sözleşmelilere kadro, şehitlik statüsü gibi konuların hızla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir hekim olarak, canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımızın, pandemiye karşı sürdürülen mücadelede en önemli kahramanlarımız olduğunu unutmamalıyız. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile gurur duyuyoruz” sözlerini kullandı.
Dr. Nesrin Ekici ve yönetimi de Başkan Ataç’a ziyareti ve destekleri için teşekkürlerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Başkan Ataç’tan Tabip Odası’na ziyaret

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