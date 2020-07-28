YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atay, hayvan pazarlarını denetledi

Başkan Atay, hayvan pazarlarını denetledi

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kurban bayramı öncesinde sabahın erken vakitlerinde hayvan pazarlarını ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kurban bayramı öncesinde sabahın erken vakitlerinde hayvan pazarlarını ziyaret etti. Pazar yerlerinde incelemelerde bulunan Atay, vatandaşların pandemi tedbirlerine uyarak iyi bir bayram geçirmelerini diledi.
Bu yıl korona virüs salgını gölgesinde kutlanacak olan kurban bayramı öncesinde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçedeki hayvan pazarlarına ziyaret gerçekleştirdi. Aydın’ın yanı sıra bölge ve ülke çapında çeşitli illerden satıcıların ve alıcıların geldiği Çeştepe Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulunan Başkan Atay’a birim müdürleri de eşlik etti.
“Esnafın taleplerini dinledi”
Pazardaki vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Atay, talepleri dinledi, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi. Çalışmaları titizlikle inceleyen Atay, pazar yerindeki çeşmelerin sayısının artırılması gerektiğini söyleyerek görevli personele bu yönde talimat verdi.
“Kurban pazarlığını gönülden yapalım”
İhtiyaçları yerinde tespit etmek, satıcıların ve alıcıların isteklerini dinlemek ve uygun çözümü hemen sunmak için hayvan pazarlarını ziyaret ettiklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, alışverişlerin sağlık açısından daha güvenli şekilde yapılması için herkesi daha hassas davranmaya davet etti.
Pazarlıkları gönlümüzle yapalım çağrısını bir kez daha yineleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu sene kurban bayramına maalesef pandemiyle birlikte giriyoruz. Bayramımızı ağız tadıyla kutlamak için pandemi önlemlerine harfiyen uymamız gerekiyor. Efeler Belediyesi olarak maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Daha önce söylediğim bir sözü bir daha tekrarlamak istiyorum. Bu bayramda tüm vatandaşlarımızdan ricam, pazarlıklarımızı ellerimizle değil dilimizle ve gönlümüzle yapalım” diye konuştu.
Denetimlerin ardından pazar yerinden ayrılan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, tüm vatandaşların tedbirlere uyarak iyi bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.
“Tedbirler aralıksız sürüyor”
Giriş noktasına kurulan dev dezenfeksiyon makinesiyle hayvan pazarına girişleri sağlık açısından güvenli bir hale getiren Efeler Belediyesi, gerekli tüm pandemi önlemlerini almaya devam ediyor. Efe Masa çalışanları giriş-çıkış noktalarında vatandaşların ateş ölçümünü yapıp el dezenfektanı ikram etmeye devam etti. Efeler Zabıtası da esnafı ve vatandaşları maske takıp sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarmayı ihmal etmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Aydın Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:24
Sabah
06:02
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:29
Yatsı
22:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Berk Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.