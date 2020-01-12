YURTHABER
  4. Başkan Atay, İzmir’de düzenlenen jeotermal paneline katıldı

Başkan Atay, İzmir’de düzenlenen jeotermal paneline katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 12.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İzmir’de düzenlenen “Jeotermal ve Yaşam” konulu panel-foruma katıldı.

Moderatörlüğünü Zeynep Altıok Akatlı’nın yaptığı panel-forum Murat Yüksel’in yönetmenliğini yaptığı “Jeotermal Yetti Gari” başlıklı belgesel ile başladı. Katılımın yoğun olduğu panelde Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Elektrik Mühendisi Cevat Uçman, Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, Elektrik Mühendisi Tayfun Öngüner, Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege konuşmacı olarak yer aldılar. Panele sivil toplum temsilcileri, çevre örgütleri ve çok sayıda çevreci büyük ilgi gösterdi.

İBB Başkanı Tunç Soyer, “Doğa hastaysa biz de hastayız, iyiyse biz de iyiyiz. Bizim dışarıdaki ağaçtan bir farkımız yok çünkü doğanın bir parçasıyız. Doğanın bu şekilde tahrip edilmesine, istendiği gibi kullanılacağı düşüncesine tepki vermek zorundayız. Bugün Jeotermal başlığı altında, yarın taş ocaklarında, evvelsi gün İstanbul’da kanalda hep aynı konunun tarafındayız. Çünkü yaşamı ciddiye almak zorundayız” dedi.

“Yanlarında olmaya devam edeceğim”
Efeler’de JES’lerin neden olduğu etkinin bilindiğinden çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkarttığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Kızılcaköy’lü kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Önceden de söz vermiştim, şimdi de yineliyorum; bu yanlış jeotermallerden kurtulana kadar yanlarında olmaya devam edeceğim. Biz Efeler’de çevre kirliliğine ve doğanın tahribatına dikkat çekmek amacıyla ‘Çevre Film Günleri’ düzenledik. Dünyanın birçok yerinden yönetmenlerimiz geldi. Çalışmalarının ardından zararın ne boyutta olduğunu görünce hayrete kapıldılar. Efeler’de durum o kadar kötü ki, vatandaşlarımız yaşamları boyunca gelir elde ettikleri topraklarını kaybediyorlar. Zararlı olan bütün jeotermallerin karşısındayız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Vali Köşger; “Yerli ve milli üretimi destekliyoruz”Vali Köşger; “Yerli ve milli üretimi destekliyoruz”
13 yaşındaki Dilvin’in ölümüyle ilgili açıklama13 yaşındaki Dilvin’in ölümüyle ilgili açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Aysen Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.