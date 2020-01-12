Başkan Atay, İzmir’de düzenlenen jeotermal paneline katıldı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İzmir’de düzenlenen “Jeotermal ve Yaşam” konulu panel-foruma katıldı.

Moderatörlüğünü Zeynep Altıok Akatlı’nın yaptığı panel-forum Murat Yüksel’in yönetmenliğini yaptığı “Jeotermal Yetti Gari” başlıklı belgesel ile başladı. Katılımın yoğun olduğu panelde Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Elektrik Mühendisi Cevat Uçman, Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, Elektrik Mühendisi Tayfun Öngüner, Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege konuşmacı olarak yer aldılar. Panele sivil toplum temsilcileri, çevre örgütleri ve çok sayıda çevreci büyük ilgi gösterdi.

İBB Başkanı Tunç Soyer, “Doğa hastaysa biz de hastayız, iyiyse biz de iyiyiz. Bizim dışarıdaki ağaçtan bir farkımız yok çünkü doğanın bir parçasıyız. Doğanın bu şekilde tahrip edilmesine, istendiği gibi kullanılacağı düşüncesine tepki vermek zorundayız. Bugün Jeotermal başlığı altında, yarın taş ocaklarında, evvelsi gün İstanbul’da kanalda hep aynı konunun tarafındayız. Çünkü yaşamı ciddiye almak zorundayız” dedi.