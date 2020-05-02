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Başkan Atay jeotermal patlamanın meydana geldiği sahada inceleme yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 02.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Yılmazköy Mahallesi Dikilitaş mevkiinde ruhsatı iptal edilen ve dün bir patlamanın meydana geldiği jeotermal firmasına ait alanda inceleme yaptı.Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerin müdürleri olay yerine geldi.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Yılmazköy Mahallesi Dikilitaş mevkiinde ruhsatı iptal edilen ve dün bir patlamanın meydana geldiği jeotermal firmasına ait alanda inceleme yaptı.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerin müdürleri olay yerine geldi. Belediye ekipleri jeotermal şirket hakkında tutanak tuttu. Belediye ekipleri Efeler Belediyesi’ne ait “Gaz Ölçüm Cihazı” ile olay yerinde ölçüm yaptı. Ölçüm sonuçları tutanak ile ilgili resmi kurumlara verilecek.
Başkan Atay, yaptığı açıklamada, “Yapılan işlemlerin kontrolsüz olarak yapıldığı zaman ne kadar tehlike arz ettiğini görüyoruz. Biz en başından beri söylüyoruz, bu kurulan tesislerin yerleşim yerlerinden ve üretim yapılan alanlardan uzak olması gerekiyor. Bugün yaşanılan olayla, tehlikenin ne kadar büyük olduğu ortada. Biz kimsenin para kazanmasına karşı değiliz. Herkes işini kurallarına göre yapacak” diye konuştu.

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