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Başkan Atay, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum”

AYDIN HABERLERİ  | 06.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Başkan Atay, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kurtuluş Savaşı’nın en önemli cephelerinden birisinin Aydın ili olduğunu vurguluyan Başkan Atay mesajında “7 Eylül Efeler diyarı Aydın’ın yazmış olduğu bir kurtuluş destanıdır. Aydın, Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesinde en önde canları pahasına savaşan Efelerin memleketidir. Aydın, Mesutlulu Mestan Efe’den Çete Ayşe’ye, Yörük Ali Efe’den Danişmentli İsmail Efe ve daha onlarca Efelere kadar, Kuvayi Milliye kahramanlarının yaşadağı şehirdir. 7 Eylül 1922’de Kuvayi Milliye ruhuyla mücadele eden Aydın halkı, Yunan ordusunu şehrimizden kapı dışarı etmiş ve bir tarih yazmıştır. Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için mücadele eden şehitlerimiz ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bize bu güzel memleketi emanet eden kahramanlarımıza minnet borcumuzu ödemek en önemli vazifemizdir. Var gücümüzle onların emanetine sahip çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Ayrıca Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü Efeler Belediyesi’nin sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak düzenlediği etkinliklerle, kent genelinde coşkuyla kutlanacak. Efeler Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu Efeler Kurtuluş Etkinlikleri” programına göre ilk gün saat 18.30’da Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde “Aydın İğne Oyaları ve Zeybek Fotoğrafları” sergisi ile saat 19.30’da Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyesi’nde “Kurtuluşun Adı: Efeler” isimli tiyatro gösterisi sahne alacak. Sokak etkinlikleri ile devam edecek ilk gün kutlamalarında 19.30-21.00 saatleri arasında Sevgi Yolu üzerinde pantomim gösterisi, canlı heykel performansı ve sokak müziği dinletisi yapılacak. Etkinliklerin 2’nci gününde ise Kadıköy Mahallesi’nde saat 20.30’da senfonik müzik konseri verileceği açıklandı.

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Aydın Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
20:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Neva Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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